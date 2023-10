Stone Age Architect est un jeu de réflexion sur le thème de la préhistoire créé par Avix Games qui nous a également proposé Thumb Fighter. Ce jeu de puzzle tangram mettra votre esprit à l'épreuve avec la physique, les extraterrestres, les voyages dans le temps et votre fidèle ami Bob. Avez-vous ce qu'il faut pour prouver aux extraterrestres que vous pouvez résoudre n'importe quelle énigme qu'ils vous envoient ? Utilisez votre pistolet à rayons spécial pour mettre toutes les pièces en place et aider vos amis extraterrestres ! Contrôles: Souris - Cliquez pour utiliser le pistolet à rayons et déplacer les pièces À propos du créateur : Stone Age Architect est créé par Avix Games, basé à Buenos Aires, en Argentine. Ils sont également les créateurs de Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Exceptions et bien plus encore !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stone Age Architect. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.