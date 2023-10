Thumb Fighter est un jeu de combat solo ou multijoueur basé sur les guerres de pouces à l'ancienne, créé par AVIX Games. Thumb Fighter est disponible pour tout navigateur prenant en charge HTML5. Participez à une guerre de doigts en tête-à-tête dans Thumb Fighter. Thumb Fighter vous met au défi de vous serrer la main et de vous battre pour la première place. Vous pouvez choisir de jouer avec des personnages habillés de manière hilarante, notamment Blinky, Bobbie, Red Bro ou BatThumb. Attendez que l'autre pouce tombe, puis sautez dessus. Jouez à Thumb Fighter dans votre navigateur pour prouver qui est le véritable champion de Thumb War. Vous avez un ami avec qui jouer ? Choisissez ensuite « P1 vs P2 ». Si vous êtes seul, vous pouvez jouer contre l'ordinateur avec l'option "P1 vs CPU". Ensuite, vous décidez à quoi ressemble votre combattant de pouce. Le compte à rebours commence. Le joueur 1 utilise la touche "A" et le joueur deux la touche "L" du clavier. Le gagnant est celui qui parvient à garder son pouce en haut le plus longtemps. Thumb Fighter est créé par Avix Games, basé à Buenos Aires, en Argentine. Ils sont également les créateurs de Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect et bien plus encore !

Site Web : poki.com

