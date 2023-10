Exceptions est un jeu de réflexion stimulant créé par Avix Games dans lequel vous devez repérer les différences entre de belles photographies. Oeil, espionne avec mon petit oeil, quelque chose de différent dans ces photos ! C'est l'objectif des exceptions. Visualisez diverses photos organisées du monde entier et voyez si vous pouvez repérer les différents détails. Avec des graphismes épurés et une musique relaxante, c'est un excellent moyen de se détendre tout en stimulant votre cerveau ! Il est facile de jouer à Exceptions sans contrainte de temps, alors jouez sur Poki dans votre navigateur sur ordinateur et sur le Web mobile ! Contrôles: Souris - Cliquez sur les différents détails À propos du créateur : Exceptions est créé par Avix Games, basé à Buenos Aires, en Argentine. Ils sont également les créateurs de Thumb Fighter, Stone Age Architect et bien plus encore !

