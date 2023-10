Bumper Cars Soccer est un jeu de sport et de voiture créé par Avix Games. Êtes-vous prêt pour un nouveau type de football joué en voiture ? Choisissez votre véhicule, parcourez un terrain de football et tentez de marquer des buts contre votre adversaire. Combinez vos compétences de conduite avec votre agilité pour être le champion de ce jeu. Vous pouvez jouer contre vos amis localement ou affronter des robots difficiles. Que vous soyez rapide ou lent au volant, vous avez une chance dans cette ligue ! (Joueur 1) Steer - WASD (Joueur 2) Steer - Touches fléchéesBumper Cars Soccer est créé par Avix Games. Ils proposent de nombreux autres jeux de réflexion et multijoueurs amusants sur Poki : Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle : Summer, Photo Puzzle : Jigsaw Edition, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Slide Edition, Turn Right et Deux fois!

Site Web : poki.com

