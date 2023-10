Midnight Drive est un jeu de voiture en 3D qui vous permet de conduire la nuit dans une ville animée, de collecter des diamants, de réaliser des cascades et de courir contre la montre. Répondez à votre besoin de vitesse en accélérant dans cette magnifique métropole ! Sélectionnez d’abord une voiture de départ, choisissez une couleur et appuyez sur l’accélérateur. Collectez des pierres précieuses pour les dépenser dans de meilleures voitures et options de personnalisation. Avec de meilleures voitures, vous pouvez réaliser de meilleures cascades et effectuer des manœuvres plus agiles dans les boucles. Trouvez le point culminant rose pour démarrer une course, afin de pouvoir montrer à tout le monde à quel point vous êtes doué pour conduire sous pression. Êtes-vous prêt à débloquer toutes les voitures de Midnight Drive et à transformer tous ces néons en flou ? Midnight Drive est créé par Avix Games. Ils ont beaucoup d'autres jeux amusants sur Poki : Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle : Summer, Photo Puzzle : Jigsaw Edition, Photo Puzzle : Swap Edition, Photo Puzzle : Slide Edition, Turn Right et Deux fois !Vous pouvez jouer à Midnight Drive gratuitement sur Poki.Midnight Drive peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Midnight Drive. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.