Deux fois! est un jeu de puzzle d'association d'icônes créé par Avix Games. Avec des visuels époustouflants et des animations satisfaisantes, Twice ! propose une vision différente du genre de puzzle correspondant. Des animaux aux fruits et objets du quotidien, vous pouvez explorer une multitude de graphismes élégants à admirer. Cliquez sur l'icône en double pour vous en débarrasser avant la fin du temps imparti, car vous serez noté en fonction de votre agilité. Vous ne vivez qu'une fois, mais vous pouvez jouer deux fois ! autant que vous le souhaitez. Appuyez sur une icône en double avec votre doigt ou le bouton gauche de la souris pour la faire disparaître. Deux fois ! a été créé par Avix Games. Jouez à leurs autres jeux Photo Puzzle : Slide Edition, Photo Puzzle : Swap Edition et Photo Puzzle : Jigsaw Edition sur Poki !

Site Web : poki.com

