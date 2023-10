Merge Arena est un jeu de tower defense en 3D qui consiste à défendre votre territoire contre différents types d'ennemis tout en améliorant constamment votre armée. Le jeu fonctionne avec un système de fusion qui permet de combiner des unités identiques en une seule unité plus forte. Fusionnez vos unités et améliorez-les pour qu'elles puissent attaquer les monstres maléfiques venant attaquer votre adorable royaume ! Le bouton jaune ci-dessous lancera un nouveau combat. Avant chaque combat, assurez-vous d'étendre les unités et les emplacements disponibles à l'aide des deux boutons en bas à droite. Appelez à l'aide des mages, des archers et de gigantesques chevaliers ! Les batailles vous rapporteront de l'expérience et de l'or, mais votre trésor générera également de l'argent à lui seul. Dépensez soigneusement vos gains pour renforcer votre force et protéger tous vos citoyens du danger. Vous pouvez également utiliser les clés que vous avez gagnées pour disputer des matchs multijoueurs contre de vrais joueurs ! Partagez Merge Arena avec vos amis et découvrez qui peut construire le fort le plus puissant et le conserver le plus longtemps ! Faites glisser et déposez des unités identiques pour les fusionner en une unité plus forte. Le bouton sous la page lancera un nouveau combat. Assurez-vous d'étendre les unités et les emplacements disponibles à l'aide des deux boutons en bas à droite. Merge Arena est créé par EasyCats. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Archer Castle. Vous pouvez jouer à Merge Arena gratuitement sur Poki. Merge Arena est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

