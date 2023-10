Archer Castle est un jeu de tower defense en 3D dans lequel vous invoquez différents types d'unités et de magie pour maintenir le fort. Des monstres maléfiques viennent attaquer votre charmant royaume, et vous devez utiliser vos compétences stratégiques pour le défendre ! Appelez à l'aide des chevaliers et des archers, améliorez le niveau de votre château, utilisez des sorts pour donner de la force et de la vitesse à vos unités, et même faire tomber un météore destructeur sur vos ennemis ! Les batailles vous rapporteront de l'expérience et de l'or, mais votre trésor générera également de l'argent à lui seul. Dépensez soigneusement vos gains pour améliorer votre château et protéger tous vos citoyens du danger. N'oubliez pas de partager Archer Castle avec vos amis ! Utilisez votre doigt ou le bouton gauche de la souris pour sélectionner une unité, un sort ou une mise à niveau. Archer Castle est créé par EasyCats. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Archer Castle gratuitement sur Poki. Archer Castle est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

