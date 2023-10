Castle Defender Saga est un jeu de simulation de combat dans lequel vous devez vaincre la base ennemie avant qu'elle ne vous batte ! Améliorez votre tour, ajoutez des archers supplémentaires et utilisez des buffs pour prendre l'avantage sur votre adversaire. Envoyez stratégiquement votre armée pour contrer l'ennemi et ramener la victoire à la maison ! Pouvez-vous devenir l'ultime Castle Defender ? Utilisez votre souris pour améliorer, acheter et envoyer des ennemis pour vaincre vos ennemis ! Castle Defender Saga est créé par MarketJS. Découvrez quelques-uns de leurs autres jeux casual sur Poki : Idle Mining Empire, Stupid Zombies et Ludo Hero !

Site Web : poki.com

