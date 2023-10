Stupid Zombies est un jeu de tir de puzzle sur zombies développé par MarketJS. Dans ce jeu, vous combattrez des zombies en visant correctement avec votre arme et en tirant des balles avec rebonds. Travaillez sur vos angles pour tuer le plus grand nombre de zombies avec le moins de balles possible. Allez-y et démontrez la puissance de votre objectif ! Appuyez sur l'écran pour tirer. Stupid Zombies est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Power Badminton, , Ludo Hero, math-trivia-lite et Super Girl Story

Site Web : poki.com

