Typing Fighter est un jeu de combat développé par MarketJS. Dans ce jeu, vous combattrez vos adversaires en tapant les phrases que vous voyez à l'écran. Tapez rapidement et avec précision pour libérer la puissance maximale. Vous pouvez recharger votre frappe et exécuter des mouvements puissants tout en vous inspirant de plus de 200 phrases et citations de motivation. Allez-y et démontrez le pouvoir des mots ! Et des coups de pied.Tapez les phrases que vous voyez sur votre écran à l'aide de votre ordinateur ou de votre clavier tactile.Typing Fighter est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Power Badminton, , Ludo Hero, math-trivia-lite et Super Girl Story

Site Web : poki.com

