8Ball Pool With Buddies est un jeu de sport créé par MarketJS. Dans ce jeu, votre objectif est de mettre toutes les boules qui vous sont assignées dans les trous de chaque côté de la table de billard. Les couleurs unies et les rayures sont attribuées aux joueurs en fonction de la première balle empochée après la pause. Le joueur qui a empoché la balle se voit attribuer ce type. Passez au niveau supérieur et gagnez des pièces de billard pour vos victoires. Jouez au billard contre d'autres joueurs ou amis dans des matchs 1 contre 1, ou participez à des tournois pour gagner gros ! N'oubliez pas de consulter Pool Shop pour les options de personnalisation ! Maintenez enfoncé et visez avec votre doigt ou le bouton gauche de la souris. Relâchez pour tirer une balle. 8Ball Pool With Buddies est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, , Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing Fighter.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 8 Ball Pool With Buddies. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.