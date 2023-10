Casual Chess est un jeu de cartes créé par MarketJS. Profitez d'un match d'échecs classique contre l'ordinateur. Il existe trois thèmes différents, trois niveaux de difficulté et même un système d'indices pour guider vos mouvements. Utilisez tous les outils qui vous sont proposés pour déjouer votre adversaire. Échec et mat ! Cliquez ou appuyez sur une pièce pour la sélectionner. Appuyez ensuite sur une tuile vide pour déplacer la pièce sélectionnée. Casual Chess est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman. , Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing Fighter

