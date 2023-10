Stupid Zombies 2 est un jeu de réflexion qui te permet de combattre des hordes de zombies en leur tirant dessus avec le moins de balles possible. Vos balles traverseront les zombies et les frapperont tous sur le chemin. Vos balles rebondissent également, nous vous conseillons donc de sortir des sentiers battus avec vos tirs et d'être créatif. Travaillez sur vos angles pour obtenir le plus grand nombre de zombies tués. Êtes-vous prêt à faire d'une pierre deux coups… ou deux zombies avec un seul pistolet… ou quelque chose comme ça…? (Souris) Visez avec votre curseur et cliquez pour tirer (Mobile) Visez en maintenant votre doigt enfoncé et relâchez pour tirer. Stupid Zombies 2 est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball. Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing FighterVous pouvez jouer à Stupid Zombies 2 gratuitement sur Poki.Stupid Zombies 2 est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

