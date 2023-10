Idle Startup Tycoon est un jeu inactif dans lequel vous développez vos propres startups à partir de zéro. Recrutez des travailleurs, créez de nouvelles entreprises et améliorez votre lieu de travail pour développer un réseau de magnats ! Codez une idée de start-up dans un espace de coworking sympa. Transférez-le vers les serveurs cloud. Ensuite, transmettez-le aux responsables commerciaux pour gagner de l'argent. Investissez votre argent judicieusement et planifiez toujours à l’avance la mise à niveau à acheter, afin que votre flux de trésorerie soit stable et cohérent. Commencez par une application O2O de livraison de nourriture, puis passez à une société de jeux mobiles, une application de covoiturage, une application de diffusion en direct, une entreprise Internet des objets (IoT), la sécurité de l'information, des drones, l'intelligence artificielle (IA) et bien sûr, un espace suborbital. démarrage du tourisme. Vous pouvez même embaucher des managers pour continuer à gagner de l’argent sans avoir à cliquer, ni même à participer au jeu. Allez-y et montrez-nous si vous pouvez être le prochain milliardaire de renommée mondiale ! Bouton gauche de la souris - Cliquez sur les mises à niveau et les postes de travail pour déclencher des actions. Idle Startup Tycoon est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Idle Mining Empire, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power. Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing Fighter

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Idle Startup Tycoon. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.