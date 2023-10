Idle Gang est un jeu de simulation inactif en 3D dans lequel vous dirigez votre propre empire de gangs dans une ville animée. De nombreux propriétaires d'entreprise ont du mal à faire face à des gangsters menaçants et ont besoin de vos compétences pour les protéger. Battez les sbires et prenez le contrôle d'un territoire, puis améliorez ledit territoire de plusieurs manières pour augmenter vos gains. Améliorez vos combattants pour devenir plus forts, améliorez et automatisez les bâtiments pour gagner plus d'argent, et faites-le jusqu'à ce que vous deveniez riche ! N'oubliez pas de vérifier les bonus et les surprises qui vous attendent dans les coins, car ils peuvent vous donner des gains d'argent et même l'aide de gigantesques héros surhumains. Idle Gang regroupe la gestion de la ville et des jeux de combat bourrés d'action dans un package amusant. Partagez-le avec vos amis pour découvrir qui peut construire le plus grand empire de gangs. Cliquez sur un bâtiment pour ouvrir le menu des améliorations. Cliquez sur le bouton « Combattre » pour lancer le combat. Vous pouvez prendre le contrôle d'un bâtiment une fois que vous y avez vaincu tous vos rivaux. Idle Gang est créé par NoPowerup, une société de développement de jeux basée au Vietnam. Jouez à leurs autres jeux amusants de gestion inactive et de clicker sur Poki : Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic Rush ! Vous pouvez jouer à Idle Gang gratuitement sur Poki.Idle Gang n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Idle Gang. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.