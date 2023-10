Horse Shoeing est un jeu de simulation développé par No Power-up. Vous êtes propriétaire d'une écurie dans ce jeu, et c'est votre travail de faire en sorte que vos compagnons équins se sentent bien et actifs. Horse Shoeing gamifie la vie à l'écurie en proposant une grande quantité de mini-jeux dans lesquels vous nettoyez et ferrez les sabots de vos chevaux, brossez leurs poils, emmenez-les faire des promenades, jouez avec eux et bien plus encore ! Maintenez enfoncé le bouton gauche de votre souris ou votre doigt. conformément aux instructions à l'écran pour terminer les mini-jeux. Horse Shoeing est créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Traffic Rush !, Idle Digging Tycoon et ShootZ

