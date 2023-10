Idle Light City est un jeu de gestion créé par NoPowerup. Aidez une ville plongée dans les ténèbres à retrouver sa lumière. Dirigez l'usine d'ampoules et produisez autant d'ampoules que possible pour éclairer la ville. Commencez avec un seul bâtiment et continuez à débloquer de nouveaux bâtiments et à les éclairer pour gagner de l'argent. Maximisez vos revenus avec des power-ups, achetez des améliorations, produisez des ampoules plus rapidement et agrandissez la ville. Interagissez librement avec le jeu chaque fois que vous avez le temps d'accélérer la production d'ampoules. Ou laissez la ville fonctionner seule, tout en la regardant retrouver lentement sa lumière. Assurez-vous d'interagir avec les adorables citoyens de la ville et devenez leur sauveur. Avez-vous le pouvoir d'éclairer une ville entière ? Cliquez ou appuyez sur l'emplacement ou le bâtiment vide pour le sélectionner. Suivez les instructions à l'écran pour placer l'unité sur l'emplacement. De plus, faites attention aux multiples options de construction dans les fenêtres contextuelles qui s'ouvrent. Idle Light City a été créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux inactifs sur Poki : Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon, Idle Success, Idle Lumber Inc, ShootZ, Merge Battle et Traffic Rush !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Idle Light City. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.