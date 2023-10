FlowZ est un jeu de simulation de liquide 3D dans lequel vous gérez le flux d'une substance fluide colorée en organisant la direction des tuyaux. Nos personnages Vert et Bleu ont soif, et vous ne pouvez les aider qu'en leur donnant accès au jus nutritif dont ils ont envie. Appuyez ou cliquez simplement sur un tuyau pour le faire pivoter. Faites ensuite pivoter toutes les pièces suivantes pour que le flux atteigne le caractère approprié. Le bleu ne veut que l'eau bleue tandis que le vert n'accepte que le vert. Les énigmes et les engins deviendront de plus en plus difficiles à mesure que vous progresserez dans le jeu, alors assurez-vous que chaque personnage ait la bonne couleur. Si vous êtes bloqué, vous pouvez utiliser un indice pour vous montrer la solution ! Si vous ne voulez pas suivre le flux, vous pouvez le contrôler dans FlowZ ! Appuyez ou cliquez sur un tuyau pour le faire pivoter. Faites ensuite pivoter toutes les pièces suivantes pour que le flux atteigne le caractère approprié. Le bleu ne veut que l'eau bleue tandis que le vert n'accepte que le vert. FlowZ est créé par NoPowerup, une société de développement de jeux basée au Vietnam. Jouez à leurs autres jeux amusants de gestion inactive et de clicker sur Poki : Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic Rush ! Vous pouvez jouez à FlowZ gratuitement sur Poki. FlowZ n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

