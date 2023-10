SlashZ est un jeu de simulation de découpe dans lequel vous découpez divers objets ménagers sous différents angles. Réduisez la surface autant que possible sans couper les coléoptères innocents. Essayez de les inclure dans la même zone lorsque vous coupez l'objet. Chaque niveau vous confronte à un autre objet, et il y a plus d'une centaine de niveaux à compléter avec des difficultés variables ! Commencez par le salon de vos objets ménagers, et avancez lentement pour passer aux niveaux avancés comme le coin de la rue et même les vendeurs de nourriture ! Faites attention aux objectifs bonus comme les coléoptères volants, les combos de barres obliques et les barres obliques parfaites, car ils vous aideront à marquer de meilleurs points. Partagez SlashZ avec vos amis et voyez qui a la main la plus stable ! Appuyez ou cliquez, puis glissez comme si vous coupiez quelque chose avec une paire de ciseaux. Faites-le jusqu'à ce que vous ayez réduit la pièce du puzzle avec tous les coléoptères dans la même moitié. SlashZ est créé par NoPowerup, une société de développement de jeux basée au Vietnam. Jouez à leurs autres jeux amusants de gestion inactive et de clicker sur Poki : RotateZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic Rush ! Vous pouvez jouer à SlashZ gratuitement sur Poki. Pour le moment, SlashZ n'est jouable que sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

