Idle Digging Tycoon est un jeu inactif occasionnel développé par No Power-up Studios. Voyagez dans un monde lointain habité par des hommes des cavernes et engagez-les pour creuser le sol à votre place à la recherche d'or et d'objets de valeur. Utilisez l'or que vous avez gagné pour construire de nouveaux bâtiments, des améliorations et de nouveaux outils plus rapides. Vous pouvez soit vous allonger et regarder votre personnel travailler, soit l'aider en cliquant à plusieurs reprises. Allez-y, transformez cette carte informe en une activité lucrative pour vous et vos coéquipiers. Creusez-vous ce jeu ? Appuyez avec votre doigt ou cliquez plusieurs fois avec le bouton gauche de votre souris pour creuser le sol. Idle Digging Tycoon est créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Horse Shoeing, Traffic Rush ! et ShootZ

Site Web : poki.com

