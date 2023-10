ShootZ est un jeu de tir 3D créé par No Power-up. Devenez un tireur d'élite sournois dans un univers coloré et tirez rapidement sur toutes vos cibles, un ennemi après l'autre. Mais ne vous laissez pas tromper par le rythme rapide de ShootZ : la concentration et une visée prudente sont aussi importantes que la quantité de balles qu'il vous reste. Vos points sont calculés en fonction de l'efficacité de vos compétences de tireur d'élite. Assurez-vous de faire attention aux scénarios spéciaux dans lesquels vous pouvez éliminer deux adversaires d'un seul coup. Êtes-vous prêt pour le jeu de tir le plus addictif de l'année ? Viser - (Maintenir) Bouton gauche de la souris Tirer - (Relâcher) Bouton gauche de la souris ShootZ a été créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon et Traffic Rush !

Site Web : poki.com

