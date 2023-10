Sniper Code 2 est un jeu de réflexion dans lequel vous tirez sur des ennemis et accomplissez diverses tâches à distance en utilisant votre fusil de sniper. Il existe de nombreux niveaux difficiles avec des missions créatives dans lesquelles vous ne vous contenterez pas de tirer sur des gens, mais vous participerez à des missions tactiques. Parfois, il suffit de tirer sur des lampes et des objets autour de l'environnement pour résoudre la situation sans effusion de sang. Utilisez également vos balles de manière créative afin de ne pas manquer de munitions au milieu de la mission. Votre précision compte beaucoup dans ce jeu, tout comme votre capacité de furtivité. N'oubliez pas de dépenser l'argent que vous avez gagné dans le magasin pour améliorer vos compétences. Avez-vous ce qu'il faut pour terminer chaque mission dans Sniper Code 2 ? Tirer - Bouton gauche de la souris Sniper Code 2 a été créé par Softlitude. Ils proposent d'autres jeux d'adresse divertissants sur Poki : Neon Car Maze et The Sniper Code. Vous pouvez jouer à Sniper Code 2 gratuitement sur Poki. Sniper Code 2 peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sniper Code 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.