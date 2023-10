Lethal Sniper 3D: Army Soldier est un jeu de tir où le but est d'atteindre vos objectifs de tireur d'élite. Maniez votre fusil, faites attention aux tremblements de votre propre respiration et visez sournoisement vos ennemis. Faites attention à ne pas gaspiller de munitions ! Curseur de verrouillage/déverrouillage - L Aim/Shoot - LMBLethal Sniper 3D : Army Soldier est créé par PaperBunker s.r.o. Ils sont les créateurs de The Pillar et Goat vs Zombies. Jouez tous les deux sur Poki !

Site Web : poki.com

