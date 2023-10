War of Caribbean Pirates

Arghhhh mon pote ! Avez-vous ce qu'il faut pour être le dernier pirate debout ? Explorez les Caraïbes pour vaincre vos ennemis et poursuivez votre quête dans ce thriller de combat à l'épée. Mais attention ! Chaque nouveau village aura son propre type de pirate avec ses propres pouvoirs et compétences. Coupez, bloquez et courez pour conquérir vos ennemis et les mers ouvertes dans cette aventure de pirates pleine d'action. Contrôles: WASD - déplacer Souris - regarde autour de toi Clic gauche – attaque Clic droit - bloquer Barre d'espace - sauter Changement - sprint Q-rouleau C - accroupi L - verrouiller/déverrouiller la souris

Site Web : poki.com

