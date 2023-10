Lumberjack Story est un jeu d'aventure hivernal créé par Paranoid Glitch Games. Suivez l'histoire d'un courageux bûcheron qui cherche à sauver son village après qu'il ait été recouvert de glace. Vous devrez vaincre des ennemis de toutes sortes pour racheter votre ville ! Avez-vous ce qu'il faut pour résoudre l'histoire du bûcheron et restaurer la paix et la chaleur du village ? Contrôles: WASD - Marche Maj - Exécuter Souris - Regardez autour de vous et cliquez pour frapper Onglet - Verrouiller la visée Espace - Sauter E - Ramassez quelque chose À propos du créateur : Lumberjack Story est créé par Paranoid Glitch Games.

Site Web : poki.com

