Fury Bike Rider est un jeu de vélo en 3D créé par AYN Games. Affrontez des adversaires dans des courses rapides, évitez les obstacles et dépassez vos ennemis. Utilisez de l'argent pour acheter des améliorations de vélo ou de nouveaux vélos. Essayez tous les différents modes pour devenir un champion de vélo ! Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur motard de la ville ?Conduire - WASD ou touches fléchéesFury Bike Rider a été créé par AYN Games. Ils créent des jeux de course et de conduite 3D réalistes. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Cyber ​​Cars Punk Racing

