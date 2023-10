Fury Wars est un jeu de tir d'action multijoueur créé par Full HP Ltd. Rassemblez une équipe de personnages colorés avec un arsenal d'armes extrêmement intéressant, combattez l'adversaire dans des endroits époustouflants, gagnez de l'argent pour améliorer votre équipement et continuez à gagner ! Les modes de jeu populaires tels que "Escort", "Golden Rush" et "Deathmatch" offrent une action compétitive rapide contre de vrais joueurs. Fury Wars ne ressemble à aucun autre jeu de combat multijoueur. Allez-y et vérifiez-le !Déplacement - WASD ou touches fléchéesAttaque - Bouton gauche de la sourisAttaque spéciale - Barre d'espaceFury Wars a été créé par Full HP Ltd. Vous pouvez jouer à leurs autres jeux d'action/tir en ligne sur Poki : Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars et Courir et tirer.

Site Web : poki.com

