Blockpost est un jeu de tir à la première personne en 3D créé par Skullcap Studios. Dans ce jeu de tir procédural cubique en 3D, vous vivrez des matchs en ligne palpitants et pleins d'action qu'aucun autre jeu ne peut offrir. Jouez gratuitement à des matchs en temps réel contre de vraies personnes. Choisissez simplement une arme dans votre arsenal et lancez-vous dans un match ! Il existe sept modes de jeu, plus de 20 cartes et plus de 100 types d'armes à feu dans Blockpost. Vous pouvez gagner des pièces à chaque match auquel vous jouez. Plus vous jouez de matchs, plus vous pouvez passer au niveau supérieur et vous améliorer. N'oubliez pas d'inviter vos amis dans votre équipe et multipliez votre pouvoir ! Blockpost est l'un des jeux de tir multijoueur en blocs les plus addictifs ! Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Bouton gauche de la souris Viser - Bouton droit de la souris Saut - Barre d'espace Changer d'arme - Touches numériques Blockpost a été créé par Skullcap Studios. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blockpost. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.