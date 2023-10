Stick Veterans est un jeu de tir d'action en ligne dans lequel vous jouez des matchs à mort rapides en tant que bonhommes allumettes. Vivez l'action en temps réel consistant à tirer et à fragmenter de vrais joueurs à travers des batailles chaotiques dans une vaste collection de cartes 3D et 2D créées par l'incroyable communauté de jeux. Explorez des modes de jeu passionnants tels que Chacun pour tous, Team Deathmatch et Capture the Flag. Jouez en 2D ou en 3D, créez vos propres cartes, explorez des règles de jeu personnalisables, entraînez-vous contre des robots et découvrez bien d'autres surprises dans ce jeu de tir 3D passionnant ! Êtes-vous suffisamment expérimenté pour être le dernier Stick Veteran debout ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Clic gauche de la souris Changer d'arme - Touches numériques ou molette de la souris Changer de POV - Clic droit de la souris Réapparaître - Clic gauche de la souris ou barre d'espace Lancer une grenade - F Pause - ESC Tableau de bord - TAB Stick Veterans est créé par Junkbytes. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

