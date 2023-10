Stick Merge est un jeu d'action et de fusion occasionnel créé par TinyDobbins. Votre objectif est de combiner différents types d'armes pour créer des armes plus puissantes, et finalement de les utiliser sur les figurines en mouvement dans le champ de tir. Préparez votre arsenal, améliorez votre pistolet, explorez tous les power-ups et devenez le meilleur tireur de la ville. Quelle puissance pouvez-vous obtenir dans Stick Merge ? Restez dans les parages pour le découvrir ! Sélectionnez et déplacez les armes - Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris Tirez sur les ennemis - Faites glisser et déplacez le curseur de la souris Stick Merge a été créé par TinyDobbins. Jouez à leurs autres jeux de fusion sur Poki : Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers et PartyToons.

Site Web : poki.com

