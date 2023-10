Merge Cyber ​​Racers est un jeu inactif de fusion de voitures créé par TinyDobbins, dans lequel vous achetez des voitures futuristes et les fusionnez pour obtenir un meilleur véhicule. Combinez deux voitures identiques pour débloquer une voiture nouvelle et améliorée. Faites-les glisser sur la piste de course et recevez des pièces à chaque fois qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Il existe de nombreux types de voitures à débloquer et des opportunités d'augmenter les pièces que vous avez gagnées. Revenez jouer tous les jours pour débloquer la voiture la plus chère que ce jeu a à offrir et construire votre propre empire de cyber-course ! Sélectionnez, faites glisser et déplacez les voitures - Bouton gauche de la souris. Fusionner les Cyber ​​Racers a été créé par TinyDobbins. Jouez à leurs autres jeux inactifs sur Poki : Stick Merge et Merge Round Racers

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Merge Cyber Racers. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.