Merge Tycoon est un jeu inactif créé par Zonda Creative Studio. Dans ce jeu, vous êtes le propriétaire d'un terrain vide chargé de le développer. Commencez avec une parcelle misérable et transformez cette parcelle en la ville chic et prometteuse dont vous avez toujours rêvé. En fusionnant des maisons, vous débloquez des maisons plus grandes et de meilleure qualité. Vous savez ce qu'on dit : quand la vie vous donne une maison, fusionnez-la avec une autre maison ! Faites glisser deux maisons identiques ensemble pour créer une maison plus grande. Merge Tycoon est créé par Zonda Creative Studio. Ils ont d'autres jeux divertissants sur Poki : Infinite 8, Crane-Madness et Barbershop Inc.

Site Web : poki.com

