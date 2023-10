Tower Defense Mingling est un jeu de fusion créé par Zonda Creative Studio. Défendez votre base contre les unités ennemies en plaçant des tourelles offensives et en les améliorant. Vous pouvez fusionner deux unités identiques pour créer une unité plus puissante, puis vous pouvez les fusionner en une unité plus puissante, et ainsi de suite… Les premiers niveaux sont faciles où tous les ennemis suivent le même itinéraire. Mais au fur et à mesure que le jeu avance, vous devrez réfléchir de manière stratégique et faire preuve d'ingéniosité pour survivre. Allez-y et fusionnez ! Cliquez ou appuyez sur une tourelle ci-dessous pour la sélectionner. Cliquez à nouveau sur une tuile vide pour placer la tourelle. Faites glisser une unité et déposez-la sur une unité identique pour les fusionner. Tower Defense Mingling a été créé par Zonda Creative Studio. Ils proposent de nombreux jeux addictifs sur Poki : Barbershop Inc., Merge Tycoon, Crane-Madness et Infinite 8.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tower Defense Mingling. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.