Z-Raid est un jeu de tower defense multijoueur dans lequel votre objectif est de déployer différents types d'armes spéciales pour protéger votre base des hordes de zombies. Pendant très longtemps, la Zombinium Factory a mené des expériences secrètes, mais quelque chose ne va pas ces derniers temps… L'explosion a répandu partout une substance violette suspecte, une substance qui transforme les gens en zombies ! Incarnez une personne ordinaire essayant de survivre : montez des tourelles, améliorez-les, améliorez votre héros, participez à l'arène, gagnez des tournois et survivez à tous les raids contre de vrais joueurs ! Allez-y, partagez Z-Raid avec vos amis et vivez ensemble cette passionnante aventure de zombies ! Cliquez sur une unité que vous pouvez vous permettre, puis cliquez à nouveau sur un emplacement vide en surbrillance pour la placer. Vos unités attaqueront automatiquement les ennemis entrants. Utilisez des tourelles spéciales telles que le canon à glace qui ralentit les ennemis. Chaque article que vous achetez peut être amélioré, ce qui augmente vos chances de gagner.Placez la tourelle - Appuyez ou cliquez sur une unité, puis à nouveau sur un emplacement disponible en surbrillanceZoom avant/arrière - Glissez avec deux doigts ou avec la molette de la sourisZ-Raid a été créé par ANV Games , une société de développement de jeux basée en Ukraine. Jouez à leurs autres jeux occasionnels addictifs sur Poki : Ocean et Laborer 2

