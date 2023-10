PixWars 2 est un jeu de tir multijoueur dans lequel vous devez affronter une horde de zombies. Vous êtes tous déposés dans une ville et vous devez vous battre pour survivre. En combattant, vous gagnez de l'argent que vous pouvez dépenser pour de meilleures armes, skins et bois. Le bois peut être utilisé pour construire des structures. Vous pouvez également dépenser de l'argent pour une tourelle ! Il y a également plusieurs véhicules dans la ville dans lesquels vous pouvez circuler. Il existe plusieurs types de zombies, alors faites attention à eux mais aussi aux autres joueurs ! Pouvez-vous survivre dans Pixwars 2 ? Tirer / Construire - clic de souris Déplacer - Menu de construction WASD - E Sauter - barre d'espace Entrer le véhicule / acheter - FÀ propos du créateur : PixWars 2 a été créé par NadGames. Ils sont connus pour des jeux comme Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, Combat Online et Rebels Clash, tous jouables sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PixWars 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.