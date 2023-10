Rebels Clash est un jeu de tir en ligne qui propose un mode « Death Match » et un mode « Battle Royale ». Dans ce Death Match plein d'action, vous jouez contre d'autres joueurs en ligne. Le but est de faire autant de victimes que possible et de mourir le moins possible. Après la mort, vous réapparaîtrez pour améliorer votre score. Dans le mode Battle Royale, vous n'avez qu'une seule chance de devenir le vainqueur, c'est en tuant tous les autres joueurs encore en vie dans le jeu. Si tu meurs, tu es parti pour de bon ! Collectez différents objets tels que des armes, de la santé et des grenades pour développer votre arsenal et vaincre les autres joueurs. Êtes-vous prêt à mettre vos compétences de tir à l'épreuve ? Rebels Clash a été développé par NadGames. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Bomber Royale, Combat Online, PixWars 2 et Combat Reloaded 2. Vous pouvez jouer à Rebels Clash gratuitement sur Poki. Rebels Clash peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rebels Clash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.