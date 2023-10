Combat Reloaded est un jeu de tir multijoueur en ligne créé par NadGames. Dans Combat Reloaded, vous rejoignez une équipe d'élite dans le but de vaincre l'ennemi. Ce jeu multijoueur propose 5 modes et des dizaines de cartes uniques. Vous pouvez rejoindre une salle existante avec jusqu'à 10 joueurs ou démarrer votre propre match à mort personnalisé. Découvrez également la suite Combat Reloaded 2 sortie en 2019, ou jouez aux populaires Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale et PixWars. 2 également par les mêmes créateurs. Souris pour viser et tirer WASD pour se déplacer dans l'arène Barre d'espace pour sauter 1 à 9 touches numériques pour changer d'arme. Combat Reloaded est créé par NadGames basé au Mexique.

