1v1.LOL est un jeu de tir à la troisième personne en ligne avec des mécanismes de construction sympas. Semblable au bâtiment du jeu populaire Fortnite, vous pouvez construire des structures pour changer l’issue du combat. Dans les modes de jeu Battle Royale, le seul survivant remporte la partie. Le but des modes de jeu est d'être le dernier joueur debout, en utilisant les différentes armes et blocs de construction à votre disposition. Construisez des murs et des rampes pour vous défendre ou pour créer une opportunité d'attaquer vos adversaires. Utilisez votre hache pour détruire les bâtiments de vos adversaires. 1v1.LOL propose de nombreuses fonctionnalités amusantes telles que des matchs privés avec des amis, des magasins d'objets animés avec des équipements personnalisés, des modes d'entraînement efficaces et de nombreuses façons de personnaliser votre personnage et votre style de jeu. C'est un jeu rapide. jeu de tir en ligne rythmé où il est possible de construire des structures et d'éliminer des adversaires. 1v1.LOL propose trois modes de jeu : En plus des modes ci-dessus, il existe également les modes suivants : 1v1.LOL est similaire à Fortnite mais il est léger et peut être joué sur votre navigateur Web. Oui, ces deux jeux sont très similaires. JustBuild est la version sans combat de 1v1.LOL. Oui, vous pouvez jouer à des jeux Battle Royale avec jusqu'à 10 personnes. 1v1.LOL est jouable sur le navigateur Web de votre ordinateur. Oui, vous pouvez connecter votre propre manette à votre ordinateur et jouer le jeu avec.Découvrez nos jeux de tir et nos jeux Battle Royale pour des jeux similaires.1v1.LOL est créé par Lior Alterman. Il est sorti en décembre 2019.

Site Web : poki.com

