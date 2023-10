Combat Online (Combat 5) est un jeu de tir multijoueur rapide à la première personne créé par NadGames. Le jeu fait suite au hit original Combat Reloaded. Combat Online propose les mêmes batailles impressionnantes et pleines d'action que vous connaissez et aimez. C'est visuellement l'un des jeux les plus avancés disponibles en ligne. Rejoignez différents types de modes de jeu tels que FFA, CTF ou Team Battle. >Entrez dans diverses arènes pour affronter des joueurs du monde entier. Vous ne trouvez pas un domaine suffisamment stimulant pour vous ? Dans Combat Online, vous pouvez créer vos propres arènes dans l'éditeur de carte. Avez-vous ce qu'il faut pour être le champion de combat ultime ? Combat Online, alias Combat 5, est créé par NadGames, basé au Mexique. Ils sont également les créateurs de Combat Reloaded et Combat Reloaded 2.

Site Web : poki.com

