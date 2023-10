Crazy jump.io est un jeu de combat multijoueur en ligne amusant ! Iogame en ligne et facile ! Entrez dans l'arène et affrontez les autres sauteurs fous dans une bataille cool. Déplacez-vous, sautez, écrasez et bombardez votre adversaire. C'est un jeu facile à jouer. Les petites personnes sont nées sur une île. Vous devez jeter d’autres petites personnes à la mer pour gagner.

Site Web : crazyjump-io.com

