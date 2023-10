CATS - Crash Arena Turbo Stars

CHATS. (Crash Arena Turbo Stars) est le jeu de combat de robots ultime. Vous jouez à C.A.T.S. en assemblant votre propre robot et en combattant d'autres chats pour avancer dans le tournoi. Procurez-vous de nouvelles pièces pour chaque bataille, en améliorant et en mettant constamment à niveau votre bot. Déjouez vos adversaires pour gagner et prouvez que vous possédez la machine de combat ultime dans le jeu CATS. Nous nous sommes connectés avec Zeptolab et avons mis le jeu sur le Web afin que vous puissiez désormais jouer à cette application en ligne exclusivement sur Poki.Mouse - Cliquez pour assembler votre robot et jouer à.C.A.T.S. est créé par ZeptoLab, basé en Russie. Ils sont également les créateurs de la célèbre série Cut The Rope.

