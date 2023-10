Stickman Fighter : Epic Battle est un jeu de stickman épique dans lequel vous devez combattre des vagues infinies de stickmen ennemis. Même si ce jeu a des commandes simples, votre timing doit être exactement le bon pour progresser à travers tous les niveaux et devenir le vainqueur ultime de la bataille. Entrez dans l'arène et frappez autant de stickmen que possible, tout en utilisant occasionnellement les armes qui vous sont tendues. Comme il s'agit d'un jeu HTML5, vous pouvez jouer à Stickman Fighter : Epic Battle à la fois sur votre ordinateur et sur mobile dans votre navigateur. Jouez gratuitement à ce jeu sur Poki !Contrôles : Appuyez à gauche - Flèche gauche / A Frapper à droite - Flèche droite / D À propos du créateur : Stickman Fighter : Epic Battle est créé par Playtouch. Ils sont également les créateurs des autres jeux Stickman Army et Stickman Fighter. Lorsque vous avez terminé tous les niveaux de ce jeu, vous pouvez également jouer à la suite Stickman Fighter : Epic Battle 2 sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stickman Fighter: Epic Battle. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.