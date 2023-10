Stickman Hook est un jeu d'adresse dans lequel vous incarnez un stickman qui se balance à travers des centaines de niveaux difficiles. Ce jeu de stickman amusant et coloré propose plus de 100 niveaux stimulants. Débloquez des personnages uniques en cours de route pour changer les choses pendant que vous vous balancez. Faites attention à l’angle et à la direction de votre swing pour atteindre la ligne d’arrivée ! Pouvez-vous contrôler votre swing ? De nombreux autres jeux Stickman ont été créés en raison de la popularité du genre. Par exemple. Stickman Fighter : Epic Battle et Stickman Army : Team Battle. Il y a 100 niveaux à jouer dans Stickman Hook en ligne. Stickman Hook est créé par Madbox, une société de développement de jeux basée en France. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Idle Ants et Parkour Race

Site Web : poki.com

