Stickman Fighter : Mega Brawl est le jeu de combat stickman ultime créé par Playtouch. Libérez le ninja qui sommeille en vous et combattez à mort avec des coups de pied, des coups de poing et à l'épée contre d'autres stickmen. Préparez-vous pour des batailles massives et épiques dans Stickman Fighter : Mega Brawl sur Poki ! Stickman Fighter : Mega Brawl est réalisé en HTML5, alors jouez-le gratuitement dans votre navigateur ou sur le Web mobile À propos du créateur : Stickman Fighter : Mega Brawl est créé par Playtouch. Ils sont également les créateurs des autres jeux Stickman Army et Stickman Fighter.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stickman Fighter: Mega Brawl. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.