Combattez l'armée ennemie du haut de votre tour afin de passer de niveau en niveau. Vous devez améliorer vos armes et fortifier votre tour pour éloigner vos ennemis et les tuer avant qu'ils ne vous tuent. Utilisez bien votre attention dans ce jeu car l'ennemi vient des deux côtés. Si vous avez vraiment des ennuis, utilisez le mode « rage » où vous pouvez tirer deux fois plus de balles qu'en mode normal. Stickman Army : The Resistance est un jeu HTML5 auquel vous pouvez jouer à la fois sur ordinateur et sur appareils mobiles sur Poki dans votre navigateur gratuitement. À propos du créateur : Stickman Army : La Résistance est créé par Playtouch. Ils sont également les créateurs des autres jeux Stickman Army : Team Battle, Stickman Army : The Defenders et Stickman Fighter.

Site Web : poki.com

