Stickman Army : Team Battle est un jeu de combat stickman créé par Playtouch. Ce jeu de stickman est un jeu au tour par tour sympa où, à chaque tour, vous pouvez choisir d'augmenter la taille de votre armée, d'améliorer les compétences de vos combattants actuels ou d'utiliser des outils supplémentaires pour vaincre vos stickmen ennemis. Combattez une armée de stickman ennemie et essayez d'éliminer leur chef. Plus vous battez d'armées, plus vos stickmen deviennent expérimentés et plus vos ennemis deviennent forts. Terminez le jeu en détruisant toutes les armées de l'ennemi. Stickman Army : Team Battle est un jeu HTML5 auquel vous pouvez jouer gratuitement sur Poki aussi bien sur votre bureau que sur votre appareil mobile dans votre navigateur. Contrôles : Stickman Army : Team Battle est un jeu au tour par tour. Quand c'est votre tour : - Utilisez la souris pour sélectionner si vous souhaitez 1) Augmentez votre armée 2) Améliorez leurs compétences/armes 3) Utilisez une arme spéciale - Appuyez sur le bouton rouge pour démarrer la roulette et poussez-la à nouveau pour l'arrêter, afin que vous puissiez voyez quelle mise à niveau vous obtenez. À propos du créateur : Stickman Army : Team Battle est créé par Playtouch. Ils sont également les créateurs des autres jeux Stickman Army et Stickman Fighter.

Site Web : poki.com

