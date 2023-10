Stickman Fighter : Epic Battle 2 est un jeu de combat de stickman dans lequel vous libérez votre colère contre des vagues de stickmen ennemis. Ce jeu est un jeu basé sur les niveaux où vos ennemis deviennent de plus en plus forts. Cependant, mieux vous combattez, plus vous devenez fort car vous pouvez acheter et améliorer les armes que vous recevrez dans le jeu. Assurez-vous d'avoir le bon timing. Combattez dans l'arène pour devenir le stickman victorieux. Jouez gratuitement à Stickman Fighter : Epic Battle 2 sur Poki dans votre navigateur sur ordinateur ou sur mobile. Contrôles : Appuyez à gauche - Flèche gauche / AH Appuyez à droite - Flèche droite / D À propos du créateur : Stickman Fighter : Epic Battle 2 est créé par Playtouch. Ils sont également les créateurs des autres jeux Stickman Army et Stickman Fighter. N'oubliez pas de jouer à Stickman Fighter : Epic Battle car c'est la préquelle de ce jeu !

Site Web : poki.com

