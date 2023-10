Stickman Climb 2 est un jeu de plateforme stickman dans lequel vous devez vous équilibrer à l'aide d'une pioche et atteindre le drapeau à la fin du niveau. Il y a des pièges et des pointes dangereux sur votre chemin, alors soyez prudent et faites attention aux points de contrôle. Vous pouvez personnaliser votre avatar stickman en débloquant de nouvelles couleurs, vaisseaux et armes. Vous pouvez jouer à Stickman Climb 2 seul ou affronter votre ami localement ! Utilisez votre hache pour vous déplacer sur la scène. Atteignez le drapeau pour le terminer. Déplacer - A / DRespawn - RMove - Touches fléchées gauche / droite Respawn - EnterStickman Climb 2 a été créé par No Pressure Studios. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Stickman Climb !, Bossy Toss et Shape Rush Vous pouvez jouer à Stickman Climb 2 en utilisant votre ordinateur et vos appareils mobiles sur Poki. Jouez-y à la maison ou en déplacement ! Vous pouvez jouer à Stickman Climb 2 sans installation ni téléchargement gratuitement sur Poki. Oui. Vous pouvez personnaliser votre personnage dans Stickman Climb 2 avec de nouveaux costumes, skins, outils, accessoires et bien plus encore !

