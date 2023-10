Crazy Cars est un jeu de voiture en 3D qui se déroule dans un lieu animé rempli de pistes intéressantes, d'obstacles divertissants et de défis enrichissants. Choisissez une voiture rapide et accélérez sur des rampes passionnantes, gravissez le mont Egg, roulez à plein régime sur des pistes de course, effectuez des cascades lors de courses de dragsters et explorez de nombreux autres domaines et activités amusants auxquels vous pouvez participer. Il existe des parcours d'obstacles qui pourraient même lancez votre voiture sur la carte ! Assurez-vous de collecter toutes les étoiles, clés et autres objets de collection que vous rencontrez afin de les dépenser dans de nouveaux véhicules brillants. Il y a plus de 17 voitures uniques que vous pouvez conduire ! Le jeu vous permet même de jouer contre votre ami grâce à la fonctionnalité d'écran partagé. Êtes-vous prêt à assouvir votre besoin de vitesse avec Crazy Cars ? Parcourez la carte pour trouver des activités intéressantes auxquelles participer. Pilotage - WASD (Joueur 1) ou touches fléchées (Joueur 2) Frein - Barre d'espace Pause - ESC Réinitialiser - RCrazy Cars était créé par No Pressure Studios. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Stickman Climb !, Stickman Climb 2, Bossy Toss et Shape Rush. Vous pouvez jouer à Crazy Cars en utilisant votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles sur Poki. Jouez-y à la maison ou en déplacement ! Vous pouvez jouer à Crazy Cars sans installation ni téléchargement gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Crazy Cars. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.